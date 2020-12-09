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    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, akşam yemeğinde bir araya geldi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, akşam yemeğinde bir araya geldi

    İlham Aliyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onuruna akşam yemeği verdi.
    • AA
    • 09.12.2020 - 18:25
    • Güncelleme : 09.12.2020 - 19:11
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TSİ 16.20'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagub Eyyubov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramiz Hasanov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral karşıladı.

    AKŞAM YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİLER

    Yarın düzenlenecek kutlamalardan önce iki lider akşam yemeğinde bir araya geldi.

    Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı. Burada Erdoğan'ı, Aliyev karşıladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, akşam yemeğinde bir araya geldi #1

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