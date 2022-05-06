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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Rize-Artvin Havalimanı'na ilk inişi gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Rize-Artvin Havalimanı'na ilk inişi gerçekleştirecek

14 Mayıs'taki açılışına hazırlanan Rize Artvin Havalimanı'na, ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İlham Aliyev'in uçakları iniş yapacak.