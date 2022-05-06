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- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Rize-Artvin Havalimanı'na ilk inişi gerçekleştirecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Rize-Artvin Havalimanı'na ilk inişi gerçekleştirecek
- 06.05.2022 - 09:27
- Güncelleme : 06.05.2022 - 09:55
Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize Artvin Havalimanı'nın açılışı heyecanla bekleniyor.
Rize-Artvin Havalimanı'nın yılda yaklaşık 3 milyon yolcuya hizmet vermesi planlanıyor. Havalimanının çay yaprağı şeklindeki giriş takı ile çay bardağı şeklindeki hava trafik kontrol kulesi, yöresel mimariyi yansıtıyor.
Havalimanı içinde Türk çayının tanıtımının yapılacağı Çaykur Müzesi ve mini çay fabrikası da yer alacak. Havalimanında toplam 47 bin 133 metrekare kapalı alan bulunuyor. Açılış töreninin ardından Rize-Artvin Havalimanı'na seferler başlayacak.
14 Mayıs'ta açılıyor
Yapımında sonuna gelinen havalimanının açılışı, 14 Mayıs günü Cumhurbakşanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in katılımıyla yapılacak.
Piste ilk inişi Erdoğan ve Aliyev yapacak
Rize'ye 34, Hopa'ya 54, Artvin'e 125 kilometre uzaklıkta olan Pazar ilçesindeki havalimanına ilk inişi Erdoğan ve Aliyev'in uçakları yapacak.
Açılışın ardından yemek verilecek
İki Cumhurbaşkanını taşıyan uçakların piste inişinin ardından tören alanına geçilerek Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışı gerçekleştirilecek. Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve diğer davetliler onuruna yemek verecek.