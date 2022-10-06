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    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'in Azerbaycanlı gazeteciyle samimi sohbeti

    Prag'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in, Özgür Avrupa Radyosu (Azadlıq) muhabiri bir kadın ile arasında geçen samimi diyalog kameraya yansıdı.
    • 06.10.2022 - 17:43
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 18:36
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'in Azerbaycanlı gazeteciyle samimi sohbeti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 AB üyesi ve 17 davetli ülkeyle beraber ilk kez toplanacak Avrupa Siyasi Topluluğu Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Prag'a gitti.

    Cumhurbaşkan Erdoğan, zirve açılışı öncesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi.

    Azerbaycanlı gazeteciyle samimi sohbet

    Görüşmenin ardından Aliyev ile birlikte yürüyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir gazeteciyle arasında bir diyalog yaşandı.

    Özgür Avrupa Radyosu (Azadlıq) muhabiri bir kadın ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in samimi sohbeti kameralara yansıdı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'in Azerbaycanlı gazeteciyle samimi sohbeti VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev in Azerbaycanlı gazeteciyle samimi sohbeti #1


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