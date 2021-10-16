Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Angela Merkel'den ortak basın açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Angela Merkel, Huber Köşkü'ndeki görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi.

Angela Merkel'den Türkiye'ye veda ziyareti...

Almanya’da başbakanlık görevini bırakmaya hazırlanan Angela Merkel, İstanbul’daki Huber Köşkü’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 1 saatlik görüşme gerçekleştirdi.

İki isim görüşme sonrası kameraların karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına, Angela Merkel'in başarışı bir lider olduğunu vurgulayarak başladı.

"DEĞERLİ DOSTUM MERKEL HEP SAĞDUYULU OLDU"

İkili ilişkilerde zaman zaman sıkıntı yaşamalarına rağmen bunların aşıldığını belirten Erdoğan, "Değerli dostum Merkel ile 16 yıldır gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde hep sağduyulu oldu, liderliği belirleyici oldu. Bölgesel sorunların giderilmesinde de yapıcı görüşlerde bulundu. Suriyeli mülteciler konusunda inisiyatif almaktan hiçbir zaman geri adım atmadı. Kendisine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"AB SÜRECİNDEKİ KATKILARINI HER ZAMAN HATIRLAYACAĞIZ"

Merkel ile yürüttükleri başarılı çalışmaların yeni hükümet döneminde de devam etmesini umduklarını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Almanya'da gerçekleşen seçimlerin Almanya halkı için hayırlı olmasını diliyorum. Yeni hükümet döneminde de çalışmalarımızın devam etmesini diliyorum. AB sürecinde Sayın Merkel'in müspet katkılarını hep hatırlayacağız. Doğu Akdeniz, Afganistan konusunda fikir teatisinde bulunduk. İş hacmimizin 50 milyar dolar seviyesine çıkarılması için her iki ülke de elinden geleni yapacaktır.

"IRKÇILIĞA KARŞI VERDİĞİ MÜCADELE İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Sayın Merkel'in Türk toplumuyla geliştirdiği iyi ilişkilerden de memnuniyet duyuyoruz. Almanya'da ve Avrupa'da yükselen ırkçılık ve yabancı karşıtlığına karşı verdiği mücadele için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum."

"TÜRKİYE İLE BİRÇOK KONUDA MÜCADELE ETTİK"

Erdoğan'ın sözleri üzerine konuşmayı devralan Merkel ise görüş ayrılıkları olmasına rağmen Türkiye ile birçok konuda ortak mücadelenin sürdüğünü belirtti.

Almanya'da milyona yakın insan olduğunu söyleyen Merkel, "İş gücü anlaşmasının 60'ncı yılını törenlerle kutladık. Almanya'daki ilk kuşak Türklerin ardından çok başarılı isimler ortaya çıktı. Uğur Şahin ve Özlem Türeci mesela bunlardan bazıları." açıklamasında bulundu.

YUNANİSTAN-TÜRKİYE AÇIKLAMASI: SORUNLAR UZUN SOLUKLU OLARAK ÇÖZÜLMELİ

Görüşmede değindikleri meselelerden de bahseden Merkel, şunları söyledi:

İnsan hakları konusundaki gelişmeleri de değerlendirdik. Türkiye ile AB arasındaki ilişkileri konuştuk. Suriyeli mülteciler konusunda Türkiye çok önemli adımlar attı. Afganistan'a insani yardım konusunda da görüştük. Orada felaket yaşanmaması için BM'yle birlikte çaba sarf etmeliyiz.

Suriye'deki konuyla ilgili konuştuk. İdlip gergin ve Anayasa çalışmaları iyi gitmiyor. Berlin Konferansı'nın ardından Libya için Fransa'da da konferans olacak. Libya'dan yabancı güçlerin çekilmesi gerektiğini ifade ettim. Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkileri de ele aldık. Almanya her iki ülkenin görüşmelerinin sürmesini istemekte. Bazı sorunlar uzun soluklu olarak çözülmeli."