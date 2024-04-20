Sur Belediyesi'nde Atatürk ve Erdoğan'a hakaret: Müfettiş görevlendirildi Sur Belediyesi'ne giren DEM Partililer, Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağza alınmayacak çirkin ifadeler kullandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görüntülerin yayınlanması üzerine müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Yerel seçimlerde, DEM Parti tarafından kazanılan Sur Belediyesi'nde görev değişimi yaşandı.

Belediye binasına giren DEM Partililer; Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını görünce, "Kaldırın bu kebrağların (p...venklerin) fotoğraflarını" diyerek hakaret etti.

Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Kamuoyunda tepki oldukça yüksek.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından görüntülerle ilgili son dakika açıklaması yaptı.

"Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir"

Yerlikaya, Sur Belediyesi'nde yaşananlara ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"DEM Parti yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir."