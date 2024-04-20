Yerel seçimlerde, DEM Parti tarafından kazanılan Sur Belediyesi'nde görev değişimi yaşandı.
Belediye binasına giren DEM Partililer; Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını görünce, "Kaldırın bu kebrağların (p...venklerin) fotoğraflarını" diyerek hakaret etti.
Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.
Kamuoyunda tepki oldukça yüksek.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından görüntülerle ilgili son dakika açıklaması yaptı.
"Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir"
Yerlikaya, Sur Belediyesi'nde yaşananlara ilişkin şu ifadelere yer verdi:
"DEM Parti yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir."
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