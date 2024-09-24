Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Beşar Esad Rusya'da görüşecek iddialarına Kremlin'den yanıt Türkiye ve Suriye hattında diyalog artarken, liderlerin Rusya'da düzenlenecek BRICS zirvesinde bir araya gelecek iddialarına Kremlin'den yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Detaylar hakkında konuşmamayı tercih ediyoruz" dedi.

Haber Merkezi

Ankara ve Şam arasındaki normalleşme sürecine giden yolda adımlar sıklaştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, "Zaten görüşmeler bir süredir dolaylı yoldan yapılıyor." ifadelerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, "Beşar Esad ile görüşme irademizi ortaya koyduk. Şimdi karşı taraftan yanıt bekliyoruz." açıklaması sonrasında gelen 'genel af' kararı, Ankara-Şam arasındaki normalleşme süreci için yeni bir adım olarak değerlendirildi.

ANKARA-ŞAM HATTI HAREKETLİ

Erdoğan ile Esad’ın görüşme ihtimali her geçen gün kuvvetlenirken Ankara, Türkiye’de bulunan Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için başından beri, “güvenli dönüşün şartların sağlanması ve can güvenliklerinin garanti edilmesi, Suriye’deki mülklerinin iadesi ve mülkiyet probleminin çözümünü” talep ediyor.

KREMLİN'DEN YANIT GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye lideri Esad arasında yıllar sonra yapılması beklenen ilk görüşmenin Rusya'daki BRICS Zirvesi'nde gerçekleşebileceğine dair iddialara Kremlin'den yanıt geldi.

Gazeteciler, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'daki BRICS Zirvesi'nde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüşebileceğine dair Türk basınında yer alan haberleri sordu.

"DETAYLAR HAKKINDA KONUŞMAMAYI TERCİH EDİYORUZ"

Zirveye daha bir hayli zaman bulunduğunu söyleyen Peskov, şimdilik zirve programının detayları ve iki görüşmeler hakkında konuşmamayı tercih ettiklerini söyledi.

Kremlin Sözcüsü, üçüncü ülkeler söz konusu olduğunda birincil haber kaynaklarının o ülkelerin medya kuruluşları olması gerektiğini de belirtti.

Kazan'daki zirveyle ilgili hazırlıkların son aşamada olduğunu kaydeden Peskov, "Çok büyük bir uluslararası etkinlik olacak. Şu anda sadece bunu kendimden emin bir şekilde söyleyebilirim." diye ekledi.

Dönem başkanı Rusya'nın ev sahipliğindeki 16. BRICS Zirvesi, 22-24 Ekim'de Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da yapılacak.

KREMLİN, ERDOĞAN'IN RUSYA'DAKİ ZİRVEYE KATILACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rus tarafının Tataristan Cumhuriyeti'nin Kazan kentindeki BRICS Zirvesi'ne katılma davetini kabul ettiğini belirtmişti.

Rus basınına demeç veren Uşakov, "Teklif Türk tarafına iletildi ve Erdoğan kabul etti." demişti.

TÜRKİYE İLK NATO ÜYESİ OLABİLİR

Ankara'nın üyeliğe kabul edilmesi halinde Türkiye, BRICS grubundaki ilk NATO ülkesi olacak.

BRICS NEDİR?

2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan topluluk, ülkeler arasında ekonomik iş birliğini amaçlıyor.

Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve Güney Afrika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı.

Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.

DÜNYA NÜFUSUNUN YAKLAŞIK YÜZDE 45'İ BRICS'TE

BRICS ülkeleri, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45’ini kapsıyor.

Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik iş birliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel iş birliğini amaçlayan bir organizasyon.

'BRIC' terimi ilk kez 2001 yılında, ABD'li yatırım bankası olan Goldman Sachs yönetim kurulu başkanı Jim O’Neill tarafından hazırlanan ‘Building Better Global Economic BRICs’ raporunda kullanılmıştı.

TÜRKİYE VE BRICS SÜRECİ

BRICS'e katılmak isteyen ülkeler arasında Bahreyn, Bangladeş, Beyaz Rusya, Cezayir, Endonezya, Fas, Honduras, Kuveyt, Küba, Meksika, Nijerya, Suriye, Tacikistan, Tayland, Tunus, Vietnam ve Yunanistan gibi pek çok ülke var.

27 Temmuz 2018'de Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde gerçekleştirilen 10. BRICS Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer almış, Erdoğan, zirveye 'İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı' sıfatıyla özel olarak katılım göstermişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından BRICS’e davet edilen Türkiye, zamanında söz konusu davete yeşil ışık yakmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin BRICS'e dahil edilmesi gerektiği yönünde beyanatta bulunmuştu.