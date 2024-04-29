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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin görüşme saati belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin görüşme saati belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün saat 15.30’da bir görüşme gerçekleştirecek. 31 Mart’taki yerel seçimin ardından yapılacak olan ilk yüz yüze görüşmede yeni anayasa sürecinin ele alınması bekleniyor.