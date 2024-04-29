Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin görüşme saati belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun mesaisini Ankara'da sürdürüyor.
Bu kapsamda Ankara'da kritik bir görüşme gerçekleştirilecek.
İki lider bir araya gelecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimden sonra ilk kez MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.
İki liderin Bahçeli'nin konutunda gerçekleşecek görüşmesi, saat 15.30'da başlayacak.
Yerel seçimin ardından ilk görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli, Ramazan Bayramı tebriği dolayısıyla en son bir telefon görüşmesi yapmıştı.
Telefon görüşmesinin ardından yüz yüze bir görüşme olmamıştı.
Saat 15.00’te yapılacak görüşme, 31 Mart’taki yerel seçimin ardından yapılacak ilk yüz yüze görüşme olacak.
Masada hangi konular yer alacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Bahçeli ile görüşmesinde yeni anayasa sürecini ele alması öngörülüyor.
Görüşmede, güncel iç ve dış politika konusunda iki ismin fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.
Emekli maaşları, atanamayan öğretmenler konularının da gündeme gelmesi beklentiler arasında yer alıyor.
Özgür Özel ile de görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu hafta CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le de bir görüşme yapması bekleniyor.
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