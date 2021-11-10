Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı, 10 Kasım dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 83'üncü ölüm yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, siyasi parti liderleri, komuta kademesi, kurum ve kuruluş başkanlarının da yer aldığı heyet ile Aslanlı Yol'dan yürüyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine üzerinde ay yıldız bulunan çelengi bıraktı.

Saat 09.05'te ise siren sesleri duyuldu.

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'NE YAZDI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından devlet erkanı, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti.

Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel deftere yazdığı metinde şu ifadelere yer verdi:

"Aziz Atatürk;

Zatıâlinizi, vefatınızın 83'üncü sene-i devriyesinde bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Kurduğunuz ve bizlere emanet ettiğiniz Cumhuriyetimizi, büyütmeye, kalkınmaya, bölgesinin ve dünyanın parlayan yıldızı yapmaya devam ediyoruz. Eğitim, sağlık, güvenlik, sanayi başta olmak üzere her alanda elde ettiğimiz tarihi başarılarla 2023 hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz. Ülkemizin bütünlüğüne, devletimizin bekasına, necip milletimizin birliğine, dirliğine ve kadim değerlerine kastedilmesine asla izin vermeyeceğiz. Ruhun şad olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı 10 Kasım'da Anıtkabir'de ViDEO

