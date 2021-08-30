Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de

Büyük zaferin yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, imzaladığı Anıt Özel Defterine "Türkiye’yi parlak bir geleceğe taşıyoruz" diye yazdı.

Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı...

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 99'uncu yıl dönümünde ilk tören, devlet erkanının Anıtkabir'i ziyaret etmesi ile başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kabine üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'e geldi.

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİNİ İMZALADI

Kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk'ün mozolesine bırakan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, bir dakikalık saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

"TÜRKİYE'Yİ PARLAK GELECEĞE TAŞIYORUZ"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin emin ellerde olduğunu bir kez daha Anıtkabir Özel Defteri’ne yazan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

“Aziz Atatürk;

Bağımsızlığımıza giden yolun altın halkalarından büyük zaferin 99’uncu yıl dönümünde bir kez daha huzurunuzdayız.

Bu tarihi günde zatıalinizi ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Türkiye’yi bizlere çizdiğimiz hedefler doğrultusunda parlak bir geleceğe taşıyoruz. Savunma sanayinde attığımız adımlarla milletimizin gözbebeği olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin caydırıcılığını her alanda daha da artırıyoruz.

Demokraside, adalette, hak ve özgürlüklerde hayata geçirdiğimiz reformlarla Cumhur ile Cumhuriyetimiz arasındaki bağı, tahkim ediyoruz. Emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, emin ellerdedir.

Ruhun şad olsun...”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye emin ellerdedir VİDEO