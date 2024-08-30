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Bugün 30 Ağustos zaferinin 102'inci yıl dönümü...

Türk milletinin tarihindeki en önemli zaferleri arasında yer alan tarihi gün için yurt genelinde çeşitli kutlamalar yapılıyor.

Büyük Zafer için ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi.

Devletin zirvesi ise her yıl olduğu gibi bu yıl da Anıtkabir'i ziyaret için harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı burada düzenlenen törene katıldı.

MOZOLEYE ÇELENK BIRAKILDI

Erdoğan ve beraberindeki isimler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.

Erdoğan'ın, mozoleye çelenk bırakmasının ardından heyet saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'Nİ İMZALADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Marşı'nın ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

"RUHUN ŞAD OLSUN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Aziz Atatürk, bugün ezeli ve ebedi vatanımız olan Anadolu'daki varlığımızı perçinleyen, millet olarak bağımsızlığımızı sağlayan Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü heyecanla ve iftiharla kutluyoruz.



Her türlü imkansızlığa rağmen kazandığımız bu zaferle, şanlı tarihimizin zaferler silsilesine yeni bir halka daha eklemenin yanı sıra Cumhuriyet'in ilanına giden yolu da ardında kadar açtık.



Büyük bir inancın, sarsılmaz bir imanın ve zorlu mücadelelerin esiri olan Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma hedefimize adım adım yürüyoruz.



Milletimizin Kızılelma'sına dönüşen Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirinceye kadar azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz.



Bu gurur günümüzde zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı ve gül bahçesine girercesine toprağa düşen aziz şehitlerimizi tekrar rahmetle yad ediyoruz. Ruhun şah olsun.