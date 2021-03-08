Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan kadınlarla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sağlık çalışanı ve sosyal hizmet uzmanı kadınlarla akşam yemeğinde buluştu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki yemekte konuşan Emine Erdoğan, 8 Mart’ın bilhassa batılı ülkelerde kadınların hak, adalet, emek ve özgürlük mücadelesinin köşe taşlarından birisi olduğunun altını çizderek kadınlara hak ettikleri değerin verilmesinin sadece bir güne indirgenemeyeceğini söyledi.

"FAİLİ NEFRETLE KINIYORUM"

Erdoğan, “Aksi halde 8 Mart’ta yapılan tüm etkinlikler, söylenen güzel sözler yarım ve eksik kalmaya mahkumdur. Nitekim, bu özel günün arifesinde Samsun’da yaşanan şiddet hadisesi hepimizde derin bir öfkeye sebep oldu. Faili nefretle kınıyorum. En ağır cezayı almasını bütün kalbimle diliyorum" diye konuştu.

"DÜNYADA HER 3 KADINDAN BİRİ ŞİDDETİN BOYUTUYLA TANIŞIYOR"

Dünyada her üç kadından birinin hayatının bir döneminde şiddetin bir boyutuyla tanıştığını belirten Emine Erdoğan, "Bu istatistik, kalbimizin en büyük yorgunluğudur. İstisnasız tüm dünyada görülen şiddet salgınını ortadan kaldırmak için iş birliğimizi daha da artırmalıyız. Şiddete karşı tek yürek ve tek akıl olmadan bu işi çözemeyiz" şeklinde konuştu.

"DİYARBAKIR'DAKİ O ANNELERİN ÇİLESİNİN EN KISA ZAMANDA BİTMESİNİ BİLİYORUM"

Erdoğan, Diyarbakır annelerine ilişkin, "Benim de ziyaret ettiğim o annelerin çilesinin en kısa zamanda bitmesini diliyorum" açıklamasında bulundu.

"SAĞLIK ÇALIŞANI KADINLAR, SALGINA MARUZ KALANLARIN YÜZDE 58'Nİ OLUŞTURUYOR"

Sağlık çalışanı kadınların salgına maruz kalan sağlık çalışanlarının yüzde 58’ini oluşturduğunu ifade eden Emine Erdoğan,

“Sizler, Covid-19 salgınının ilk günlerinden bu yana her türlü riski göze alarak, geceyi gündüze katarak milletimize hizmet ettiniz. Sağlık hizmetleri yanında Vefa gruplarından filyasyon ekiplerine kadar mücadelenin tüm cephelerinde ön safta yer aldınız. Yaşlılarımıza, yetim ve öksüzlerimize sahip çıktınız. Türkiye’nin bir yıldır sürdürdüğü bu mücadelenin başarısında sizlerin gayret ve emeğinin çok büyük payı bulunuyor. Evlerinize gidemeden, evlatlarınızı göremeden hastanelerde sabahladınız. Sizler, ’insan insanın emanetidir’ sözünün anlamını ispat ettiniz. Salgın nedeniyle toplumda oluşan karamsarlık, derin yalnızlık gibi ruh hallerinin şifacısı oldunuz. Korkuları teskin ettiniz. Bütün topluma kol kanat gerdiniz.





"HEPİNİZE MİNNETTARIM"

Yakanıza taktığınız kimlik kartları insanlığı kurtarmak için verilen bu savaşın bayrağı oldu. Mesleğinize adanmışlığınız ve insana duyduğunuz sevgi en kuvvetli cephanenizdi. Bu cephede yazılan kahramanlık hikayeleri, yarının nesillerine örnek olacak. Hepinize minnettarız, iyi ki varsınız.





"TÜRKİYE'NİN GÜCÜ, KADINLARIN GÜCÜDÜR"

İşte bu sebeplerle kadınların sadece çalışan değil, tasarlayan ve karar veren mekanizmalarda etkin yer almasını istiyoruz. Türkiye’nin gücü, kadınların gücüdür. Küresel sorunların çözümünde de aktif olabilecek bir potansiyele sahibiz. İklim krizinden sosyal meselelere kadar dünya her alanda kadın zekasına, sezgisine muhtaçtır."

YEMEĞE KATILAN İSİMLER

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki yemeğe TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un eşi Sabriye Şentop ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın eşi Hale Koca da katıldı. Ayrıca İzmir depreminde enkaz altında kalan İnci Okan ile köpeğini kurtaran, halk otobüsünde doğum sancısı çeken anne adayına doğum yaptıran UMKE görevlisi Edanur Doğan, Elazığ depreminde enkaz altındaki 2,5 yaşındaki Yüsra Yıldız ile annesinin kurtarılmasını sağlayan UMKE personeli Hatice Yücel, Cizre’de korona virüse karşı başarılı bir mücadele sergileyen Sümeyye Bilgin ile Covid-19’dan hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun eşi Didem Akal Taşçıoğlu da yemeğe katılanlar arasında yer aldı.