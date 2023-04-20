Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dan Topkapı Sarayı hatırası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı’nda restorasyonu tamamlanan birimlerin açılış programına katıldı. Eşi Emine Erdoğan ile birlikte bugüne ait kareyi ise sosyal medya hesabından paylaştı.

ensonhaber.com

Topkapı Sarayı’ndaki restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Böylelikle Mukaddes Emanetler Dairesi, Fatih Köşkü, Seferli Koğuşu, Hazine Koğuşu ve Mecidiye Köşkü yeni görüntüsüne kavuşmuş oldu.

Sarayın açılışı ise bugün yapıldı.

Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu vesileyle Ramazan Bayramı'nın tüm millete hayırlı olmasını diliyorum. Kurdeleyi de bu muhabbet içerisinde, bu güzellikler içerisinde kesiyoruz." ifadelerini kullandı.

Açılış sonrası sarayda incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından eşi Emine Erdoğan ile birlikte kurdele kesti.

Erdoğan, kurdeleyi kestikleri makasların, bugünün hatırası olarak kalacağını dile getirdi.

Kurdele kesiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, restorasyonu tamamlanan birimleri gezdi.

Çok sayıda siyasi isim de katıldı

Ziyaret sırasında Milli Saraylar Daire Başkanı Yasin Yıldız, restorasyonu tamamlanan birimlerle ilgili bilgi verdi.

Açılış törenine, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile Milli Saraylar Bilim Kurulu üyelerinin de aralarında yer aldığı çok sayıda davetli katıldı.

'Topkapı Sarayı hatırası'

Törene ait paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile olan karesini, "Topkapı sarayı hatırası" notuyla paylaştı.