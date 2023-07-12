Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hakan Fidan, NATO Liderler Toplantısı'nın 2. oturumuna katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci oturumu için LITEXPO'ya geldi.

AA

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta tarihi günler yaşanıyor.

NATO ülkelerinin liderleri yeniden bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zirveye katılmak üzere Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile birlikte Vilnus'a geldi.

Dün ise zirvenin ilk torumu LITEXPO Sergi ve Kongre Merkezi'nde başladı.

Zirveye, nisan ayında Finlandiya’nın da katılmasıyla sayısı 31’e ulaşan üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra üyelik süreci devam eden fakat henüz onaylanmayan İsveç ve Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın liderleri de katıldı.

Hakan Fidan eşlik etti

Bugün ise zirve toplantısının ikinci gününde liderler yeniden bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya katılmak üzere LITEXPO'ya geldi. Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan eşlik etti.

Stoltenberg'in açılış konuşmasıyla toplantı başladı

Toplantının açılışında konuşma yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Avrupa ve Atlantik'te bölgesel bir ittifak olduğunu ancak karşı karşıya kalınan zorlukların küresel olduğunu söyledi.

Stoltenberg, Avrupa-Atlantik ve Hint-Pasifik bölgelerinde yaşananların birbirleri açısından önem taşıdığını, Ukrayna'daki savaşın küresel yansımaları olduğunu, terör ve siber tehditlerin sınır tanımadığını, otoriter rejimlerin yakınlaştığını dile getirdi.

"Kural temelli küresel düzen için birlikte durmalıyız." diyen Stoltenberg, bu yüzden bugünkü NATO Zirvesi'ne ortakların katılımının önemli olduğunu kaydetti.