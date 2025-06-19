Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İlham Aliyev'den depremzede aileye ziyaret

Kahramanmaraş’ta "Birlikte Güçlü Yarınlara" temasıyla 250 bininci Afet Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, törende yerlerini aldı.

Törende konuşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ardından sözü Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev aldı.

Aliyev'in ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını gerçekleştirdi.

DEPREMZEDE AİLEYE ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, törenin ardından depremzede bir aileyi ziyaret etti.

49 BİN 56 BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN ANAHTARLARI HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

6 Şubat 2023'te yaşanan asrın felaketinden etkilenen 11 ilde, büyük yıkımlar yaşandı.

Asrın felaketi sonrası hızla başlanan, depreme dayanıklı, bölgenin yaşam şartlarına uyumlu ve sosyal alanların da düşünüldüğü yeni konutların bir kısmı tamamlanırken, bir kısmının ise inşaatı sürüyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Azerbaycan hükümeti işbirliğiyle inşa edilen konutların bulunduğu Azerbaycan Mahallesi'nde yapılan törende, tamamlanan 49 bin 56 bağımsız bölümün anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.