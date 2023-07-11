Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Joe Biden görüşmesi başladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme başladı. Görüşme öncesi açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni bir süreci başlatıyoruz" vurgusu yaptı.

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ensonhaber.com

Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta gerçekleşen NATO Zirvesi’ne birçok ülkenin devlet başkanı veya temsilcisi katılım sağladı.

2 gün sürecek olan kritik toplantıda ikili görüşmelerin yanı sıra liderlerin verecekleri mesajlar da yakından takip ediliyor.

Dünyanın dört gözle takip ettiği Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta gerçekleşen NATO Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan peş peşe liderlerle bir araya geliyor.

Kritik görüşme başladı

Tüm dünyanın sonuçlarını merakla takip ettiği kritik görüşme ise an itibariyle başladı.

İki lider bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik görüşme öncesi Biden ile birlikte açıklamalarda bulundu.

"Şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa açıklamasında şunları söyledi:

Seçim sebebiyle ilettiğiniz tebrik mesajı sebebiyle teşekkür ediyorum. Stratejik mekanizma kapsamında sıranın artık devlet başkanlığı düzeyinde istişarelere geldiği kanaatindeyim. Bugün NATO marjında bu görüşmeyi ilk adım olarak görüyorum. Bundan önceki görüşmelerimiz adeta ısınma turları gibiydi ama şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz.

Seçimler için başarı diledi

Bu açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de de yapılacak seçimler öncesi Joe Biden'a başarılar diledi.

"Beş yıl içinde sizinle görüşmek için sabırsızlanıyorum"

Biden ise bu sözlere karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Önümüzdeki beş yıl içinde sizinle görüşmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın, Biden ile görüşmesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer alıyor.