Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun adaylık başvuruları kabul edildi 14 Mayıs seçimi için adaylık başvurusunda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylık başvurularının kabul edildiği açıklandı.

İHA

Türkiye 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gidecek.

YSK'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvurularıyla ilgili açıklama geldi.

Adaylıkları kabul edildi

YSK, Ak Parti ve MHP grubu tarafından aday gösterilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP ve İYİ Parti grubu tarafından aday gösterilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylık başvurularının kabul edildiğini açıkladı.

Evraklarında eksiklik olmadığı belirtildi

Kararda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde herhangi bir eksik olmadığının anlaşıldığı belirtilirken başvuruların oy birliği neticesinde kabul edildiği bildirildi.