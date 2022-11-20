Cumhurbaşkanı Erdoğan ile mevkidaşı Sisi'den samimi kareler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışı dolayısıyla liderlere verilen resepsiyonda Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi.

Türkiye’nin Mısır ile ilişkileri Temmuz 2013’te Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin devrilmesiyle sonuçlanan askeri darbeyle bozulmuş ve iki ülke arasında siyasi alanda başlayan gerginlik karşılıklı ticaret olmak üzere ekonomik ilişkileri de bir miktar olumsuz etkilemişti.

Yakın zamanda iki tarafın da attığı adımlarla başlayan normalleşme çabaları ve bu yönde ortaya konulan siyasi irade sonucu yeni bir dönemin kapısı aralandı.

Yeni dönemin kapısı aralandı

Bu kapsam iki ülke arasındaki ilişkilerde karşılıklı adımlar atıldı ve eski günler geride kaldı.

Son olarak Katar'da başlayacak olan 2022 FIFA Dünya Kupası için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülkeye gitti.

Bir araya geldiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan gittiği Katar'da 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışı dolayısıyla liderlere verilen resepsiyona katıldı.

Erdoğan resepsiyonda Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile de bir araya geldi.

Ortaya samimi kareler çıktı

İki liderin selamlaştığı samimi anlar böyle görüntülendi.