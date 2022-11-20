- Haberler
- Gündem Haberleri
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile mevkidaşı Sisi'den samimi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile mevkidaşı Sisi'den samimi kareler
- Haber Merkezi
- 20.11.2022 - 18:25
- Güncelleme : 20.11.2022 - 18:36
Türkiye’nin Mısır ile ilişkileri Temmuz 2013’te Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin devrilmesiyle sonuçlanan askeri darbeyle bozulmuş ve iki ülke arasında siyasi alanda başlayan gerginlik karşılıklı ticaret olmak üzere ekonomik ilişkileri de bir miktar olumsuz etkilemişti.
Yakın zamanda iki tarafın da attığı adımlarla başlayan normalleşme çabaları ve bu yönde ortaya konulan siyasi irade sonucu yeni bir dönemin kapısı aralandı.
Yeni dönemin kapısı aralandı
Bu kapsam iki ülke arasındaki ilişkilerde karşılıklı adımlar atıldı ve eski günler geride kaldı.
Son olarak Katar'da başlayacak olan 2022 FIFA Dünya Kupası için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülkeye gitti.
Bir araya geldiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan gittiği Katar'da 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışı dolayısıyla liderlere verilen resepsiyona katıldı.
Erdoğan resepsiyonda Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile de bir araya geldi.
Ortaya samimi kareler çıktı
İki liderin selamlaştığı samimi anlar böyle görüntülendi.