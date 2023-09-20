Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis görüşmesi başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti.

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Ankara-Atina hattında son günlerde ılımlı bir atmosfer yaşanıyor.

6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin ardından komşu Yunanistan'dan gelen yardıma karşılık Türkiye de yaz aylarında Yunanistan'da çıkan yangınlara müdahale için ekipleri göndermişti.

Ilımlı bir atmosfere bürünen ilişkilerde iki lider, karşılıklı temaslarla süreci ilerletmek konusunda hem fikir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler 78'inci Genel Kuruluna katılmak üzere gittiği New York'ta yoğun programı devam ediyor.

Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi.

Basına kapalı yapılan görüşme devam ediyor.

Dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kabul eden Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte ABD Başkanı Joe Biden ve eşinin, heyet başkanları ile eşleri onuruna verdiği resepsiyona katılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öncesinde ise BM'nin 78’nci Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etmişti.

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