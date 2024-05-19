Cumhurbaşkanı Erdoğan ve milli sporcu Abdullah Öztürk arasında samimi diyalog Masa tenisi sporcusu Abdullah Öztürk'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Masa tenisinde bir beni yenemedi ama tüm dünyayı yendi" sözlerine "Sizi dünya yenemedi ben nasıl yeneyim" şeklinde cevap vermesi salonda bulunanları güldürdü.

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ensonhaber.com

Bugün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda milli sporcuları ve gençleri kabul etti.

Vahdettin Köşkü’nde gerçekleşen programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk astronot Tuva Cihangir Atasever, Modern Pentatlon Sporcusu İlke Özyüksel Mihrioğlu ve milli sporcular katıldı.

Diyaloglar renkli anlara sahne oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programda sporcularla bire bir gerçekleştirdiği diyaloglar renkli anlara sahne oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’nda altın madalya alan Masa Tenisi sporcusu Abdullah Öztürk ile arasında geçen diyalog tüm salonu kahkahaya boğdu.

"Sizi dünya yenemedi ben nasıl yeneyim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Öztürk için "Abdullah çok farklı bir delikanlı. Masa tenisinde bir beni yenemedi, ama tüm dünyayı yendi" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Öztürk, "Sayın Cumhurbaşkanım sizi dünya yenemedi ben nasıl yeneyim" şeklinde cevap verdi.

O samimi diyaloglar salondakiler tarafından alkış aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı olimpiyata davet etti

Öztürk daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Paris Olimpiyat Oyunları'nda yapacağı maçlara davet etti.

Milli sporcu, "Sayın Cumhurbaşkanım finale kalırsam final maçımıza gelmenizi çok isterim. Ayrı bir motivasyonla oynarım. Parçalarım yani orayı. Yüzde 100 parçalarım yani." ifadelerini kullandı.