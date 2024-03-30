Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Murat Kurum tekbirlerle uğurlandı
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Türkiye yarın sandık başına gidiyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu süreçte 52 ili ziyaret ederek yoğun bir tempo sarf etti.

Mitinglerini Güngören'de tamamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamındaki mitinglerini Güngören'de tamamladı.

Akşam namazını Ayasofya'da kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi.

Vatandaşlarla sohbet etti

Namazı burada kılan Erdoğan, camideki vatandaşlarla sohbet etti, kendisini bekleyen çocuklara harçlık dağıttı.

Murat Kurum eşlik etti

Erdoğan'a Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum da eşlik etti.

Tekbirlerle uğurlandılar

Akşam namazını vatandaşlarla kılan Erdoğan ve Kurum, Ayasofya Camii’nde tekbir sesleriyle uğurlandılar.