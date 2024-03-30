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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Murat Kurum tekbirlerle uğurlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Murat Kurum tekbirlerle uğurlandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, akşam namazını kıldıkları Ayasofya Camii'nden dua ve tekbirler ile uğurlandı.