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Bugün 10 Kasım.

Türkiye, kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyor.

Atatürk'ün ebediyete uğurlanmasının 85'inci yıl dönümünde en yoğun adres yine Anıtkabir oldu.

Devlet erkanı da Anıtkabir'deydi...

Anıtkabir'deki tören, saat 08.45'te devlet erkanının Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

İlk tokalaşma Anıtkabir'de

Diğer yandan törende bir ilk de yaşandı.

4-5 Kasım'da yapılan kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenerek CHP'nin yeni genel başkanı olan Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez selamlaştı.

Cumhurbaşkanı, alana geldikten hemen sonra protokoldeki isimleri selamlarken Özel ile de tokalaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki değişimden önce ağır itham ve hakaretlerle kendisine saldıran Kılıçdaroğlu ile aynı ortamda bulundukları törenlerde tokalaşmıyordu.

"Başına kimi getirirse getirsin değişmez"

Bu verilen ilk kareden sonra Cumhurbaşkanı'nın, Özbekistan ziyareti sonrasında CHP ve Özel hakkında verdiği taze mesajlar akıllara geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki değişime ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

Biz ne dedik? Bay Bay Kemal dedik. Dediğimiz oldu mu? Oldu. Bunu ilk söylediğimiz zaman yapsaydı bu kadar olumsuz olmayacaktı. Ama o zaman durum çok farklıydı. Bunların birbirinden farkı yok. Bunu zaten söyledim. Ne dedim? Al birini vur öbürüne. Biri Demirtaş'a selam gönderiyor. Biri Kavala'ya selam gönderiyor. Aynı şekilde diğeri de onlara selam veriyor.



Şimdi bunlar hala Demirtaş'a selam gönderirsem ben güçlenirim havasındalar. Kavala'ya selam gönderirsem güçlenirim diye düşünüyorlar. Yahu güçlenemezsin. Sen de kaybedeceksin. Öbürü de kaybedecek. Eğer bu parti Atatürk'ün partisiyse Atatürk'ün partisinde milli olmayan, yerli olmayan kimse barınamaz ve barınamayacaktır. Şimdi 31 Mart bunun kantarı olacak ve bu kantarda İstanbul, Ankara başta olmak üzere inşallah Cumhur İttifakı gereğini yapacaktır.



Cumhuriyet Halk Partisi başına kimi getirirse getirsin değişmez, değişemez.