Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in toplantıya gidişleri esnasında kol kola yürüdükleri anlar dikkat çekti.

Özbekistan'ın Semerkant kentinde gerçekleşen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Erdoğan ve Putin'in zirvenin düzenlendiği kongre merkezindeki basına kapalı görüşmesi, 40 dakika sürdü.

Görüşme öncesinde dikkat çeken bir detay kameralara yansıdı.

Görüşme öncesi samimi anlar

İki lider görüşmenin yapılacağı odaya kol kola girdi.

Kol kola yürüyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında bir yandan da koyu bir sohbet gerçekleşti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Erdoğan ve Putin'in kol kola yürüdüğü anlar böyle görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin kol kola yürüdü