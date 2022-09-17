Petrol
91.57
0.78%
Euro
18.2838
0.10%
Dolar
18.2556
-0.05%
Altın
983.62
0.58%
Borsa
3377
0.00%
Bitcoin
368.233
1.18%
BTXN Coin
7.84
6.37%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin kol kola yürüdü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin kol kola yürüdü

    Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in toplantıya gidişleri esnasında kol kola yürüdükleri anlar dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 17.09.2022 - 10:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Özbekistan'ın Semerkant kentinde gerçekleşen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

    Erdoğan ve Putin'in zirvenin düzenlendiği kongre merkezindeki basına kapalı görüşmesi, 40 dakika sürdü.

    Görüşme öncesinde dikkat çeken bir detay kameralara yansıdı.

    Görüşme öncesi samimi anlar

    İki lider görüşmenin yapılacağı odaya kol kola girdi.

    Kol kola yürüyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında bir yandan da koyu bir sohbet gerçekleşti.

    Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Erdoğan ve Putin'in kol kola yürüdüğü anlar böyle görüntülendi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin kol kola yürüdü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin kol kola yürüdü #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin kol kola yürüdü #2


    Trabzonspor'da Abdullah Avcı ve 3 futbolcuyla sözleşme yenilendi
    Futbol

    Trabzonspor'da Abdullah Avcı ve 3 futbolcuyla sözleşme yenilendi

    Samsun'dan Avustralya'ya Uzanan Yol: Felek Beni Okyanustan Aşırdı
    Kitap

    Samsun'dan Avustralya'ya Uzanan Yol: Felek Beni Okyanustan Aşırdı

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir