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    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede Libya ve Suriye'deki gelişmelerle, bölgesel meseleler ele alındı.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2020 - 14:02
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüşme gerçekleştirdi.

    BÖLGESEL MESELELER KONUŞULDU

    İki liderin görüşmesinde; ekonomi başta olmak üzere, Libya ve Suriye’deki gelişmeler ile bölgesel konular ele alındı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, bölgesel barış, güvenlik ve istikrar için eş güdümü sürdürme konusunda mutabık kaldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü #1

     

     

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