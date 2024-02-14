Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mısır'da Gazze mesajı: Sürgün edemezsiniz Mısır'a ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan tüm dünyaya seslenerek Gazze'den Filistinlilerin zorla sürgün edilişinin altını çizdi.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiğinin son ayağı bugün Mısır oldu.

12 yıl aranın ardından Mısır'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanında Sisi tarafından resmi törenle karşılandı.

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi, İttihadiye Sarayı'na geçti. Burada da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şerefine top atışı yapıldı.

Resmi törenin ardından ikili arasında bir görüşme gerçekleşti. Bu görüşmeyi heyetler arası görüşmeler takip etti.

Ortak mutabakat imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Ortak Bildiriyi imzaladı.

Bildirinin imzası sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'la ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin'de İsrail'in soykırım politikasına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı;

"Yeniden Kahire'de olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum"

Uzun bir sürenin ardından 12 yıl... Yeniden Kahire'de olmaktan mutluluk duyuyorum. Tüm Mısırlı kardeşlerimize şahsım ve heyetim adına teşekkür ediyorum. Dünkü kazadan dolayı Erzincanlı kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum.



Maalesef 9 işçimiz toprak altında kaldı. Bu kardeşlerimizi arama çalışmaları devam ediyor. İçişleri ve Enerji Bakanımızı Erzincan'a gönderdik. Biz bilgi alıyoruz. 827 uzman personel bölgede çalışma yapıyor. 626 araç, 32 iş makinesi, 6 drone, 44 jeneratör ile kaza sahasındaki çalışmalara destek veriyor.

"Ticaret hacmi 15 milyar dolara çıkacak"

Türkiye-Mısır ilişkilerini güçlü seviyeye ulaştırma gayretindeyiz. Konsey toplantımızı gerçekleştirmek üzere ilk fırsatta değerli kardeşimi Ankara'ya beklediğimi söyledik. Bu ziyaret ilişkimizde bir dönüm noktası olacaktır. Ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kaldık. 3 milyar dolarlık yatırımlarımızı da artırmakta kararlıyız. Savunma sanayii ciddi potansiyele sahip bir alandır. Mısır bu alana önemli yatırımlar yapıyor. Mısır ile güç birliği yaparak ortak projeler yapabiliriz.



Turizm, eğitim alanında mevcut bağları daha da kuvvetlendirmek için adımlar atacağız. Geçtiğimiz yıl 22 bin Mısırlı öğrenci kurslara kayıt yaptırdı, bu memnuniyet vericidir.

"Netenyahu yönetimi işgal, yıkım ve katliam politikasını tüm tepkilere rağmen pervasızca sürdürüyor"

İşgal edilmiş Filistin toprakları gündemimizin ilk sırasında yer aldı. 28 binden fazla Filistinli kardeşimiz şehit edildi. Savaşta dokulmaması gereken yerler bombalandı. Netenyahu yönetimi işgal, yıkım ve katliam politikasını tüm tepkilere rağmen pervasızca sürdürüyor. Ülkemizden bugüne kadar 34 bin tonun üzerinde yardım malzemesini bölgeye sevk ettik. Yardımların ulaştırılmasında Mısır makamlarının desteğini özellikle ifade etmek isterim. İlgili tüm kurumlara teşekkür ederim. İnsani yardımlarımızın yanı sıra 700'den fazla kardeşimizi ülkemize getirdik.



Gazze için bir sahra hastanesi için uzmanlarımız çalışıyor. Gazze halkının topraklarından sürgün ettirlmesi yönünde girişimler bizim için yok hükmündedir. Mısır'ın bu konudaki gayretli tutumunu takdir ediyoruz. İslam dünyası ve BMGK başta olmak üzere uluslararası toplum böyle bir çılgınlığa izin vermemelidir. Orta vadede Gazze'nin yeniden toparlanması ve imarı için Mısır ile birlikte çalışmaya hazırız.

"Barış ve güvenlik için Mısırla temaslarımızı her zaman artırma kararlılığındayız"

Libya, Sudan ve Somali'deki meseleleri de değerlendirme fırsatı bulduk. Bu ülkelerin toprak bütünlüğüne desteğimiz tamdır. Biz çatışma, gerilim ve kriz görmek asla istemiyoruz. Barış ve güvenlik için Mısır'la temaslarımızı her zaman artırma kararlılığındayız.

Karşılıklı büyükelçiler atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır’a son ziyaretini 2012 yılında gerçekleştirmişti.

Daha sonra iki ülke arasındaki ilişkiler, yıllar sonra karşılıklı atılan adımlarla yeni bir döneme girdi.

Önce Ankara ve Kahire'den heyetler, istikşafi görüşmeler için bir araya geldi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sisi, Kasım 2022'de Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ilk kez bir araya gelerek el sıkıştı.

İki lider, daha sonra kasım ayında Suudi Arabistan ve eylül ayında Hindistan'da düzenlenen G20 Zirvesi de dahil olmak üzere farklı ülkelerde bir araya geldi. İki ülkenin dışişleri bakanları da 2023'te birçok kez bir araya gelirken, Temmuz 2023'te karşılıklı büyükelçiler atandı.