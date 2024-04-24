Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Steinmeier'e döner sorusu soruldu İki liderin basın toplantısında Alman bir gazetecinin sorduğu döner sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esprili bir yanıt geldi. Erdoğan, Alman mevkidaşı Steinmeier'in kestiği dönerle ilgili "Herhalde döner İstanbul'da bitirildi" dedi.

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ensonhaber.com

Türkiye'ye gelen Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

İki lider, görüşme sonrası kameraların karşısına geçerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Alman gazeteciden döner sorusu...

O esnada Alman bir gazeteci, 'Şu anda her iki ülkede de bir döner tartışması olduğuna dair' atıfla bir soru sordu.

Gazetecinin soracak onlarca soru yerine dönerle ilgili aldığı söz hakkı dikkat çekerken ilk cevap, Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier'den geldi.

Steinmeier, "Aslında yüzeysel olduğunu düşünmüyorum ilişkilerin. Aslında bu ziyaretle ilgili tartışmaların yüzeysel olduğunu düşünüyorum. Döner çeşitliliğin bir parçası. Yeni Almanya'yı şekillendiren bir çeşitlilik bu." diye konuştu.

"Herhalde döner İstanbul'da bitirildi"

Steinmeier'in ifadeleri sonrası konuyla ilişkin bir cevap da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan verdiği yanıtta, "Herhalde döner İstanbul'da bitirildi." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esprisi salonda gülüşmelere neden oldu.

Steinmeier de Erdoğan'ın esprisinin ardından kahkaha attı.

O anlar kameralara böyle yansıdı.