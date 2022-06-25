Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Stoltenberg, İsveç ile Finlandiya'yı görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Stoltenberg, İsveç ile Finlandiya'yı görüştü

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini görüştüğünü belirterek, "Önümüzdeki hafta müzakereler devam edecek." açıklamasında bulundu.

İsveç ve Finlandiya'ya Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra NATO'ya üye olmak istedi.

İki ülkenin NATO'ya üyeliği ise Türkiye'nin vetosuna takıldı.

İki ülkeden de terör örgütleriyle ilişkilerini sonlandırmasını isteyen Türkiye ile NATO arasında görüşmeler sürüyor.

Son olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdiği ifade etti.

"Müzakerelere önümüzdeki hafta devam etme konusunda mutabık kaldık"

İHA'nın aktardığına göre Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya başvurularını görüştüm. Önümüzdeki hafta Brüksel ve Madrid'de müzakerelere devam etme konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg'in ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.

'Somut ve samimi adımlar' vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı somut ve samimi adımlar atması, savunma sanayisi ihracatında Türkiye'ye yönelik ambargo ve benzeri kısıtlamaları kaldırmayı ve ileride bunlara başvurmayacaklarını taahhüt etmesi gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, 28-30 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne katılacak.

İsveç Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsveç’in NATO üyelik talebine dair hususlar ele alındı.

