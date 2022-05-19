Kütüphane Söyleşileri kapsamında gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Hayalim sizinle şiir okumak' diyen genç kızı geri çevirmedi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yöneltilen soruları cevapladı.

Gençlerle samimi ortamda söyleşi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, farklı bir soru ile karşılaştı.

"Sizinle şiir okuma hayalimi nasıl gerçekleştirebilirim?"

Söz alan Seda Nur isimli öğrenci, Cumhurbaşkanı'na "Sizinle şiir okumak gibi bir hayalim var, nasıl gerçekleştirebilirim?" diye sordu.

Genç kız, Nurullah Genç'ten 'Beni Yakışına' şiirine hazırlandığını belirtirken, isteği geri çevirmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nurullah Hocamızın şiiri, ben de çok severim. Kasedimin içine ekledim." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Seda Nur 'Beni Yakışına' şiirini okudu

Heyecanı yüzünden okunan Seda Nur, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Nurullah Genç'in 'Beni Yakışına' şiirini seslendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve üniversiteli öğrenciden Nurullah Genç şiiri VİDEO

