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    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'de

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'de

    Anıt Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, ekonomiden savunmaya, üretimden sağlığa kadar pek çok alanda önemli başarılara imza atmaktadır" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2021 - 11:20
    • Güncelleme : 04.08.2021 - 11:48
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    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinin şekilleneceği Yüksek Askeri Şura toplantısında bugün gerçekleşecek.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura üyeleri de bu toplantı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti.

    Erdoğan başkanlığındaki heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine ay-yıldız motifli çelengi bıraktı.

    Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

    ANIT ÖZEL DEFTERİNİ İMZALADI, TÜRKİYE'Yİ ANLATTI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrasında beraberindeki heyet ile Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

    Burada konuşan Erdoğan, "Aziz Atatürk, YAŞ üyeleri olarak 2021 toplantısı vesilesi ile bir kez daha huzurunuzdayız. Türkiye Cumhuriyeti’ni işaret ettiğin şekilde muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak için mücadelemizi sürdürüyoruz. Tüm dünyayı derinden sarsan koronavirüs salgınına rağmen Türkiye, ekonomiden savunmaya, üretimden sağlığa kadar pek çok alanda önemli başarılara imza atmaktadır. Bu süreçte TSK yurt içinde ve yurt dışında icra ettiği başarılarla operasyonlarına milletimize güven aşılamak suretiyle devam ediyor. Ruhun şad olsun” dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir de #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir de #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir de #3

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