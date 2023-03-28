Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vedat Bilgin ile görüşecek 'Seçim öncesi asgari ücrete zam gelecek mi?' iddiası sonrası dikkat çeken bir son dakika gelişmesi yaşandı. Buna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i kabul edecek. Görüşme AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşecek.

ensonhaber.com

Geçtiğimiz günlerde en düşük emekli maaşına güncelleme gelmişti.

En düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya, emekli bayram ikramiyeleri ise 2 bin liraya yükseltilmişti.

Emekli maaşları ve bayram ikramiyelerinin ardından gözler asgari ücrete çevrilmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada asgari ücretle ilgili bir çalışmalarının olmadığını belirtmişti.

Görüşme öncesi açıklama: Asgari ücrete zam Temmuz'da

Bakan Bilgin daha sonra bir kez daha, "Asgari ücrete zam Temmuz’da” dedi.

Bu açıklamanın ardından dikkat çeken bir son dakika bilgisi paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i kabul edecek.

Görüşme AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşecek.