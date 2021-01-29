Koronavirüs salgınıyla ilgili konuşan Erdoğan, pandemi kaynaklı vefat sayısında azalma olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Erdoğan, namaz sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye'de salgının bilançosuyla ilgili görüşleri soruldu.

Değerlendirmelerini vefat sayısı üzerinden yaptığını belirten Erdoğan, buna ilişkin düşüşün kendisini ümitlendirdiğini söyledi ve şunları ifade etti:

"DEĞERLENDİRMELERİ VEFATLA İLGİLİ YAPIYORUM"

"Her şeyden önce bu konuda Bilim Kurulu'nun ifadeleri veya Bilim Kurulu'nun açıklamaları benim için önem arz ediyor. Ama ben daha çok değerlendirmeleri vefatla ilgili yapıyorum.

"VEFAT SAYILARINDAKİ DÜŞÜŞ ÜMİTLENDİRİYOR"

Vefat sayılarındaki düşüş beni ciddi manada ümitlendiriyor. Mutasyonla ilgili bazı olumsuz gelişmeler var doğru, fakat onu da inşallah aşacağımıza inanıyorum.

Gerek okullarla alakalı gerekse restoranlarla ilgili, bunun yanında bütün açık mekanlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya gayret ettik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vefat sayılarındaki düşüş beni ümitlendiriyor VİDEO

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"KÜÇÜK ESNAFIMIZI YALNIZ BIRAKAMAYIZ"

Bu konuda şu anda lokantalarımızı biraz gözetleme gibi bir düşüncemiz var. Bunun için de son açıklamalarımda mali destekler noktasında 1000 lirayla 750 ve 500 lira gibi bir desteği 3 ay süreyle verme kararı aldık.

Bu adımı atmakla da çok ciddi bir yükü üzerimize almış durumdayız. Çünkü şu anda küçük esnafımızı yalnız bırakamayız. Onlara gerekli desteği verdik, veriyoruz."