Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının yıl dönümünde eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ı andı

Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş, vefatının 4. yılında da unutulmadı..
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Topbaş'ın vefatının 4. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında "Kadir Topbaş Beyefendi’yi ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum." dedi.
"RABB'İM MEKANINI CENNET EYLESİN"
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
Sevdalısı olduğu İstanbul’a tarihî nitelikte hizmetlerde bulunan, birlikte nice vizyoner projeye imza attığımız Eski Büyükşehir Belediye Başkanımız, yol arkadaşımız Kadir Topbaş Beyefendi’yi ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Rabb’im mekânını cennet eylesin.
2021 YILINDA HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, 16 Kasım'dan bu yana tedavi gördüğü hastanede 13 Şubat 2021 tarihinde hayatını kaybetmişti.
Topbaş için İstanbul Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlenmişti.
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