Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının yıl dönümünde Kadir Topbaş'ı andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının yıl dönümünde Kadir Topbaş'ı unutmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Topbaş'ın ölümünün birinci yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında "İstanbul'a hizmetlerini hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.

"MEKANI CENNET OLSUN"

Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’a kazandırdığı eserleri, İstanbul’a hizmetlerini hiçbir zaman unutmayacağımız çok değerli yol arkadaşımız Kadir Topbaş Beyefendi’yi vefatının yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun."