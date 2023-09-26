Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Vergisiz alınabilecek akıllı telefon ve bilgisayarlar Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'gençlere vergisiz telefon' müjdesinin detaylarını da paylaştı. Müjdenin ardından 9500 TL'ye kadar alınabilecek cep telefonlarını sizler için derledik. İşte modeller…

ensonhaber.com

Gençlerin merakla beklediği müjde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere ÖTV'siz telefon ve bilgisayar fırsatının detaylarını açıkladı.

5500 TL destek sağlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, üniversiteli gençlere piyasa satış fiyatı 9500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayar için 5500 liraya kadar destek sağlanacağını duyurdu.

Erdoğan, ayrıca yine öğrencilere yönelik "Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz." açıklamasında bulundu

Bu açıklamaların ardından 9 bin TL ve altı telefon ve bilgisayarlar markaları merak konusu oldu.

Buna göre gençlerin 9500 TL'ye kadar alabilecekleri cep telefonları şöyle:

Realme

- Realme 10

- Realme 6 Pro

- Realme XT

- Realme 9 Pro

- Realme C55

General Mobile

- Gm 24 Pro

- Gm 21 Pro

- Gm 22 Pro

Casper

- Via X30 Plus

- Via X30

Huawei

- Nova 9 SE

- Nova Y90

- Nova 8i

- P30 Lite 64 GB

Xiaomi

- Redmi Note 12S

- Redmi Note 11S

- Redmi Note 10S

- Redmi Note 10 5G

- Redmi Note 11S

- Redmi Note 12

- Redmi Note 10S

- Redmi Note 11

- Redmi 10 2022

- Redmi Note 11

- Redmi Note 10S

Vivo

- Vivo Y36

- Vivo Y35

Honor

- X9a 5G

Oppo

- Oppo A91

POCO

- M3 Pro 5G

- M3 128 GB

Oneplus

- Oneplus Nord N10 5G 128 GB

Infinix

- Infinix Note 12

- Infinix Note 30

Samsung

- Galaxy A31

- Galaxy A32

- Galaxy M33 5G

- Galaxy M20 32 GB

- Galaxy M22

- Galaxy A22

- Galaxy M14 5G

- Galaxy M14 5G

- Galaxy A24

- Galaxy A12

- Galaxy M23 5G

9500 TL fiyat etiketine kadar sunulan bazı bilgisayar modelleri şu şekilde:

Lenovo

- Lenovo V15 82KB0005TX6

- Lenovo V14

- Lenovo Ideapad 15ITL6

- Lenovo Ideapad 3

- Lenovo Ideapad 1 82V7005MTX03

- Lenovo Ideapad 3 14ITL6

Asus

- Asus Laptop X515JA-BR1968WA1

- Asus X515EA1-BQ945WA1

- Asus X515MA-BR423W

- Asus X515EA-BQ868A2

- Asus X515EA4-BQ945WA4

HP

- HP 250 G7

- HP 14-EM0009NT

- HP 15-FC0003NT

Dell

- Dell Vostro 3400

Akıllı telefonlardan ne kadar vergi alınıyor?

Akıllı telefonlardan ilk olarak yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı alınıyor.

Bunun üzerine yüzde 12 TRT Bandrolü, ÖTV'siz fiyatı 1500 TL'yi aşmayan telefonlardan yüzde 25 ÖTV, 3000 TL'yi aşmayan telefonlardan yüzde 40 ÖTV, 3000 TL'nin üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 ÖTV alınıyor.