Cumhurbaşkanı Erdoğan: Verilen sözler tutulmazsa, günah bizden gider

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde düzenlenen “Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Programı”nda konuştu.

Konuşmasında Türkiye’nin barış ve huzur içinde yaşamayı ne kadar önemsediğini vurgulayan Erdoğan, İmralı üzerinden terör örgütlerine yönelik yapılan çağrıya vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"GEREKİRSE TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ, OMUZ ÜSTÜNDE BAŞ BIRAKMAYIZ"

Ne yapıyorsak ülkemizin kalkınması için ekonomik siyasi ve sosyal olarak ilerlemesini engel olan zincirlerinden kurtulması için yapıyoruz. Milletimden bilhassa da şehit yakınları ve gazilerimizden son dönemde yaşanan gelişmeleri bu perspektiften değerlendirmelerini istiyorum. Şundan hiç kimsenin şüphesi ve endişesi olmasın Türkiye sınırları içinde ve dışında terörle mücadele konusunda sadece bölgemizin değil dünyanın en güçlü kabiliyetli ve dirayetli ülkesidir. Oyalama, saklama, göz boyama, isim değiştirip bildiğini okuma gibi şark kurnazlıklarına evrilmeye çalışılırsa günah bizden gider. Halen devam eden operasyonlarımızı gerekiyorsa taş üstüne taş, omuz üstünde baş bırakmadan son teröristi bertaraf edene kadar sürdürürüz. Ülkenin ve milletin menfaatleri her türlü hesabın üstündedir. Sizlerin de gördüğü gibi bir takım marjinal gruplar hariç terörsüz Türkiye girişimi milletin ve siyasetin kahir ekseriyeti tarafından müspet karşılanmış, sahiplenilmiş ve desteklenmiştir. Bunu ülkemiz adına kıymetli bir kazanım olarak görüyoruz. Kandan, kargaşadan ve gözyaşından beslenen kaos tüccarlarına kazın ayağının hiç de öyle olmadığını göstereceğiz. Yıllardır bu milletin iliğini kemirenler kaybedecek, kazanan 85 milyon olacak. Demokrasimiz olacak ekonomimiz olacak. Kardeşliğimiz olacak.