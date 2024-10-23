Dünyanın büyümekte olan ekonomilerinin oluşturduğu BRICS ülkelerinin liderleri, Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenlenen zirvenin ikinci gününde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zirveye katılmak üzere Kazan'a gitti.

ZİRVE SÜRÜYOR

Birliğin genişlemesi, ticarette "dolarsızlaşma" ve bölgesel çatışmalar, toplantıların ana gündemi konumunda.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya geldi.

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilerleyen saatlerde zirvede Rus mevkidaşı Putin ile görüşmesi başladı.

Görüşme öncesi iki lider basın mensuplarına açıklamlarda bulundu.

SON DURUMU PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesinde meydana gelen terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.

Erdoğan açıklamasında, "4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

"ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"SALDIRIYI KINIYORUM"

Açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin de saldırıyı kınadığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

Putin "Türkiye'ye başsağlığı dilemek istiyorum. TUSAŞ'ta gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz" dedi.

"İLİŞKİLERİMİZ GELİŞMEYE DEVAM EDİYOR"

Vladimir Putin açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Burada olmanız bizim için önemli. Rusya-Türkiye ilişkileri iyi komşuluk karakterleri taşıyor. Yıllardır tecrübelerimize dayanarak ilişkilerimiz gelişiyor. Ticari konularda da her sene daha dinamik gidiyoruz. Ticaret hacimlerimizin arttığının altını çiziyorum. Stratejik ilişkilerimizde gördüğünüz gibi Türkiye önemli bir partnerimiz. Akkuyu bunun için örnek bir projedir. Türkiye'de uluslararası gaz ağının oluşturulması konusunda attığımız adımlar meyvelerini vermeye başladı. Akkuyu NGS bizim için önemli bir proje. 7/24 bunun için çalışıyoruz. Önümüzdeki sene daha verimli çalışmasını görüyoruz. Turistik faaliyetlerde daha fazla ilerleme kaydettik. Milyondan fazla insanımız Türkiye'yi ziyaret ediyor. Ağustosta 4,5 milyon vatandaşımız Türkiye'yi ziyaret etti.