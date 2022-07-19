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    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vladimir Putin görüşmesi başladı

    Astana Zirvesi için İran'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirve öncesi bir araya geldi.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2022 - 19:28
    • Güncelleme : 19.07.2022 - 19:48
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vladimir Putin görüşmesi başladı

    Astana Zirvesi için İran'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirve öncesi bir araya geldi.

    Görüşmede ikili ilişkiler ve Ukrayna'daki tahıl krizinin ele alınması bekleniyor.

    Ukrayna Savaşı ile birlikte yaşanan tahıl krizine Türkiye çözüm için öncülük etmişti. Moskova'da başlayan Karadeniz Tahıl Koridoru Zirvesi, Türkiye'nin öncülüğünde İstanbul'a taşınmıştı.

    Burada Erdoğan tahıl krizinin çözümü Rus lider Putin ile görüşeceğini ve sorunun çözümü için somut adımların atılacağını söylemişti.

    İki lider baş başa görüşme öncesi kameraların karşısına geçti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme öncesi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "Son İstanbul görüşmelerinde rus heyetinin yaklaşım tarzı çok olumluydu. Burada alacağımız netice tüm dünyayı etkileyecektir. Ben şahsım ve heyetim adına teşekkür ediyorum. Görüşmelerimizin verimli geçeceğine inanıyorum." dedi.

     

    AYRINTILAR GELİYOR...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vladimir Putin görüşmesi başladı #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vladimir Putin görüşmesi başladı #2


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