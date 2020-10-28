Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile görüşmesinin detaylarını anlattı

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Karabağ'a ilişkin görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin ayrıntılarından bahsetti. Erdoğan, 2 bin civarında teröristin Ermenistan için çatıştığı bilgisini paylaştı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın gündeminde, işgal altındaki topraklarını Ermenistan'dan kurtarmak isteyen Azerbaycan'ın mücadelesi vardı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dün Karabağ üzerine bir görüşme gerçekleştirdiğini anımsatan Erdoğan, görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.

PUTİN'E KARABAĞ MESELESİNİ ÇÖZELİM ÇAĞRISI

Erdoğan, Rus mevkidaşıyla Karabağ sorununu çözebileceklerini belirterek, bu konuda Putin'in Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile kendisinin de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşebileceğini kaydetti.

ERMENİSTAN İÇİN ÇATIŞAN TERÖRİSTLER

Ermenistan saflarında çatışan paralı teröristlerle ilgili bilgi paylaşan Erdoğan, Erivan'ın yaklaşık 2 bin teröriste 600 dolar verdiğini belirtti ve şu şekilde konuştu:

"En son dün akşam Sayın Putin ile bir görüşmemiz oldu. Kendileriyle buradaki süreci etraflıca ele aldık, değerlendirdik. Dedik ki artık bu işe Kafkaslar'da gelin bir son verelim. İstersen bu işi birlikte çözeriz.

"BU İŞİ TATLI BİR YERE BAĞLAYALIM"

Siz Paşinyan'la bu görüşmeleri yapın, ben İlham kardeşimle bu görüşmeleri yapalım ve bu işi artık şöyle tatlı bir yere bağlayalım. Heyetinizi gönderin, heyetlerimizle görüşmeler yapsınlar. Dışişleri Bakanlarımız birbirleriyle görüşmeler yapsın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2 bin PKK'lı Ermenistan tarafında savaşıyor ViDEO





"BİZ SAMİMİYİZ, SİZİN DE SAMİMİ OLDUĞUNUZA İNANIYORUM"

Ama bir şeye karar vermemiz lazım. Bu işi çözecek miyiz, çözmeyecek miyiz? Daha önce kendileriyle görüştük. 5+2... Reyonlar meselesi. Ve bu konuda da samimi bir adım atalım. Burada bu işi bitirmek durumundayız. Biz samimiyiz. Ben sizin de samimi olduğunuza inanıyorum. Bu adımı atalım.

"KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZİ SÖYLEDİK"

Güzel bir görüşme oldu. İnşallah bunu neticelendiririz. Tabii kırmızı çizgilerimizi de söyledik. Yani bu kırmızı çizgiler aşıldığında da, hiç kimse kusura bakmasın, babamızın oğlu olsa gözümüz görmez.

"PUTİN'E BİR ŞEY SÖYLEDİM: 2 BİN CİVARINDA PKK'LI, YPG'Lİ..."

Ama bize diyorlar ki siz Orta Doğu'dan Suriye'den Azerbaycan'a asker, yabancı güçler gönderiyorsunuz. Ben de Sayın Başkan'a (Putin) bir şey söyledim. Şu anda 2 bin civarında istihbari olarak tespit ettiğimiz PKK'lıları, YPG'lileri Ermenistan 600 dolar maaşla oraya aldı. Orada savaşıyorlar. Bunlar yabancı savaşçı olarak orada. Benim onlardan haberim yok dedi.

"ŞİMDİ SİZE HABER VERİYORUM"

Ben şimdi size haber veriyorum dedim. Bunun üzerinde durmanız lazım. Ve buna göre adımlarımızı atmak gerekiyor. Bu PKK'lılar, YPG'liler nereden geliyor, biliyor musunuz dedim. Suriye'de bunlar çalışıyordu, Suriye'den oraya ithal...

"PAŞİNYAN'A BUNU SÖYLEMELİ"

Sayın Putin'in, PKK, YPG'ye yüz vereceğine ihtimal vermiyorum. Ama Paşinyan'a bunu söylemesi lazım. Aksi takdirde gereği yapılır."