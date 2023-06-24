Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile görüştü Rusya'da yaşanan krizin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Uzun bir süredir Rus paralı asker grubu Wagner'in Kremlin ile yaşadığı gerilim Moskova'ya sıçradı.

Wagner lideri Yevgeni Prigojin Ukrayna'dan askerlerini çekti ve Rusya'ya sürdü.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un Kızıl Meydan'da asılması gerektiğini söyleyerek başkent Moskova'ya yola çıktı.

Dünyanın gözü kulağı Rusya'da

Wagner, ilerlemesini sürdürürken Rostov şehrini de kuşattı.

Dünya basınının dün geceden beri gözü kulağı Rusya'da...

Cumhurbaşkanı Erdoğan yakından takip ediyor

Dış politikada uyguladığı politikalarla dünya çapında takdir toplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'da yaşanan olayları yakından takip ediyor.

Erdoğan-Putin görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Vladimir Putin, ülkede yaşanan son gelişmelerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam destek

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rus Lider Vladimir Putin'in adımlarına tam destek verdiğini belirtti.