Petrol
104.9
0.18%
Euro
16.21
-0.22%
Dolar
14.69
0.13%
Altın
909.05
-0.51%
Borsa
2252
0.83%
Bitcoin
682.536
-0.58%
BTXN Coin
36.53
-1.58%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 23 C
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile konuştu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile konuştu

    İki liderin gündeminde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin salı günü İstanbul'da yaptıkları toplantı vardı. Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti.
    • AA
    • 01.04.2022 - 17:28
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 18:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Rsuya ile Ukrayna arasındaki savaş sürerken, İstanbul'da geçtiğimiz salı günü yapılan müzakere görüşmeleri yankısını sürdürüyor.

    Öyle ki iki ülkenin lideri de, bu görüşmeleri olumlu karşıladı.

    Müzakere masasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayakta alkışlanması "İki lider İstanbul'da bir araya gelebilir mi?" sorularını akıllara getirdi.

    BEKLENEN GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

    Konu gazeteciler tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu.

    Cumhurbaşkanı Zelensky ile bir görüşmeleri olduğunu, bugün de saat 16.00 gibi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuşacağını bildirdi.

    TOPLANTIYI KONUŞTULAR

    O telefon görüşmesi gerçekleşti.

    Rus lider Vladimir Putin ile yapılan görüşmede, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin salı günü İstanbul'da yaptıkları toplantı ele alındı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile konuştu #1

    'BARIŞA DAİR ÜMİTLER YEŞERDİ'

    Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya-Ukrayna heyetlerinin İstanbul'daki toplantısının olumlu ve yapıcı geçmesinin barışa dair ümitleri yeşerttiğini ifade etti.

    PUTİN İLE ZELENSKY'Yİ BİR ARAYA GETİRMEK İSTİYOR

    Tarafların sağduyulu hareket etmesinin ve diyaloğu sürdürmesinin önemli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky'yi bir araya getirerek, barış gayretlerini taçlandırmak istediklerini dile getirdi.

    EV SAHİPLİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

    Rusya Devlet Başkanı Putin de Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin görüşmesine İstanbul'da ev sahipliği yapmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

    ZELENSKY, OLUMLU BAKIYOR

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklama Zelensky'nin Putin ile bir görüşmeye olumlu baktığını dile getirmişti.


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji

    Resmi Gazete 31 Mart 2022 Perşembe| Resmi Gazete bugünün kararları
    Gündem

    Resmi Gazete 31 Mart 2022 Perşembe| Resmi Gazete bugünün kararları

    Hollanda'da silahlı saldırı: 2 Türk vatandaşı öldürüldü
    Avrupa

    Hollanda'da silahlı saldırı: 2 Türk vatandaşı öldürüldü

    Görüş Bildir