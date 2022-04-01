Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile konuştu

İki liderin gündeminde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin salı günü İstanbul'da yaptıkları toplantı vardı. Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti.

Rsuya ile Ukrayna arasındaki savaş sürerken, İstanbul'da geçtiğimiz salı günü yapılan müzakere görüşmeleri yankısını sürdürüyor.

Öyle ki iki ülkenin lideri de, bu görüşmeleri olumlu karşıladı.

Müzakere masasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayakta alkışlanması "İki lider İstanbul'da bir araya gelebilir mi?" sorularını akıllara getirdi.

BEKLENEN GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Konu gazeteciler tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu.

Cumhurbaşkanı Zelensky ile bir görüşmeleri olduğunu, bugün de saat 16.00 gibi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuşacağını bildirdi.

TOPLANTIYI KONUŞTULAR

O telefon görüşmesi gerçekleşti.

Rus lider Vladimir Putin ile yapılan görüşmede, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin salı günü İstanbul'da yaptıkları toplantı ele alındı.

'BARIŞA DAİR ÜMİTLER YEŞERDİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya-Ukrayna heyetlerinin İstanbul'daki toplantısının olumlu ve yapıcı geçmesinin barışa dair ümitleri yeşerttiğini ifade etti.

PUTİN İLE ZELENSKY'Yİ BİR ARAYA GETİRMEK İSTİYOR

Tarafların sağduyulu hareket etmesinin ve diyaloğu sürdürmesinin önemli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky'yi bir araya getirerek, barış gayretlerini taçlandırmak istediklerini dile getirdi.

EV SAHİPLİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Rusya Devlet Başkanı Putin de Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin görüşmesine İstanbul'da ev sahipliği yapmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

ZELENSKY, OLUMLU BAKIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklama Zelensky'nin Putin ile bir görüşmeye olumlu baktığını dile getirmişti.