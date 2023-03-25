Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler ele alındı.

Haber Merkezi

24 Şubat 2022 tarihinde başlayan Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor.

Savaşın başından itibaren Türkiye'nin barış çabaları da artarak sürüyor.

Türkiye, dış politikada attığı adımlarla birçok krizin çözümünde öncü rol oynamaya devam ediyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabaları ile Ukrayna ve Rus tahılı dünyaya ulaştırıldı.

Erdoğan-Putin görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler ele alındı.

Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın önemi vurgulandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Karadeniz Tahıl Girişimi’nin yeniden uzatılmasıyla ilgili müspet tutumu dolayısıyla Rusya Devlet Başkanı Putin’e teşekkür etti.

Çatışmalardaki son durum değerlendirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların bir an önce müzakereler yoluyla sona erdirilmesine önem verdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi’de mutabık kaldıkları ekonomik işbirliği temelinde yeni adımlar atabileceklerini belirtti.