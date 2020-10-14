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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin'le görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 14.10.2020 - 19:42
    • Güncelleme : 14.10.2020 - 19:42
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin'le görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi yaptı.

    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımların ele alındığı görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan meselesi ile Suriye ve Libya’daki durum da değerlendirildi.

    ERDOĞAN'DAN PUTİN'E: ERMENİSTAN'IN İŞGALİNİ ÇÖZÜME KAVUŞTURUN

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Azerbaycan topraklarına saldırarak yeni bir kriz çıkaran Ermenistan’ın yaklaşık 30 yıldır süren işgalini kalıcı hale getirmeye çalıştığını belirterek, Türkiye’nin gerek Minsk Grubu içindeki statüsü gerekse ikili ilişkileri çerçevesinde bu meselenin kalıcı bir çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu ifade etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye krizinin siyasi çözüm sürecinde yakalanan ivmenin muhafaza edilmesi gerektiğini de vurguladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin le görüştü #1

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