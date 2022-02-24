Euro
16.17
3.26%
Dolar
14.38
4.05%
Altın
911.18
7.40%
Borsa
1831
-9.16%
Bitcoin
509.680
-5.57%
BTXN Coin
37.80
-5.45%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Hafif yağmur 6 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Zelenskiy ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 14:17
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 14:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Zelenskiy ile görüştü

    Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor...

    Sabah saatlerinde Rusya tarafından başlatılan askeri müdahalenin ardından, ülke liderleri arasında diplomasi trafiği yaşandı.

    Ukrayna Ankara Büyükelçiliği tarafından açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    İki lider,görüşmesinde, bölgedeki son durum ele alındı.

    AYRINTILAR GELECEK...


    İlginizi Çekebilir

    Çeşme Limanı'nda terör tatbikatı
    İç Haber

    Çeşme Limanı'nda terör tatbikatı

    Kolay ve hızlı yatırım yapabileceğin bu sisteme kaydol!
    Piyasalar Investment

    Kolay ve hızlı yatırım yapabileceğin bu sisteme kaydol!

    Yırtamayanların bahtsız prensi! Ayrılsak da Beraberiz'in Feridun Bitir'i şimdi ne yapıyor
    Medya

    Yırtamayanların bahtsız prensi! Ayrılsak da Beraberiz'in Feridun Bitir'i şimdi ne yapıyor

    Görüş Bildir