Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor...

Sabah saatlerinde Rusya tarafından başlatılan askeri müdahalenin ardından, ülke liderleri arasında diplomasi trafiği yaşandı.

Ukrayna Ankara Büyükelçiliği tarafından açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki lider,görüşmesinde, bölgedeki son durum ele alındı.

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