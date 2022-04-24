Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Zelensky ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna liderine gereken destekler için hazır olduklarını; garantörlük konusuna da olumlu baktıklarını söyledi.

Rusya'nın 24 Şubat günü Ukrayna topraklarına karşı açtığı savaş devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda taraf heyetlerin peş peşe müzakere masasına oturmasıyla 'barış' beklenirken, savaş son günlerde farklı bir boyuta ulaştı.

Rus ordusu saldırılardan en çok etkilenen Mariupol kentini yerle bir ederek ele geçirdi. Şiddetli çatışmalar sonucu bölgede can kayıpları yaşanırken, yaşam mücadelesi veren halk ise çaresizce tahliye edilecekleri günü bekliyor.

Rusya'nın savaşta ikinci aşamaya geçtiklerini açıklaması üzerine savaşın daha zorlu bir hal aldığını gören Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ise dün akşam saatlerinde Rus Lider Vladimir Putin'e toplantı çağrısı yaptı.

Zelensky, Cumhurbaşkanı'yla görüştü

Bunun üzerine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Vladimir Zelensky arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.

AA'nın haberine göre görüşmede Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ve müzakere sürecine dair konular ele alındı.

Türkiye'den 'tahliye vurgusu'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tablonun her geçen gün daha da üzücü bir hal aldığı Mariupol'de yaralı ve sivillerin tahliyesinin mutlaka sağlanması gerektiğini belirtti.

"Gereken destekler için hazırız"

Müzakere sürecinde ellerinden gelen tüm yardımı sağlamaya, arabuluculuk dahil gereken desteği sunmaya hazır olduklarını ifade eden Erdoğan, "Garantörlük konusuna ilkesel olarak olumlu bakıyoruz." dedi.

Öte yandan Erdoğan'ın, bugün Rus Lider Putin'le de görüşme yapması bekelniyor.