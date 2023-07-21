Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Zelensky ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. Görüşmede ana gündem maddesi Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması oldu.

ensonhaber.com Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 1,5 yılı geride bıraktı. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği savaşta milyonlarca Ukraynalı da ülkelerini terk etti. Dünyanın dikkatini çektiği tahıl koridoru Türkiye’nin etkin ve başarılı iş birliği ile uzatıldı. Ancak süresi dolan tahıl koridoru anlaşması için Kremlin’den dünyayı sarsan açıklama geldi. Rusya uzatılmayacağını açıkladı Rusya, Ukrayna tarım ürünlerinin dünya piyasalarına ulaşmasını sağlayan tahıl anlaşmasını uzatmayacağını dünyaya ilan etti. Bu karar ile dünya çapında milyonlarca kişinin hayati öneme sahip tahıla erişimi riske girerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi Krizin çözülmesi için diplomaside mekik dokuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile telefonda görüştü. Görüşme talebi Zelensky'den geldi İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşme Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin talebi üzerine gerçekleşti. Tahıl Koridoru Anlaşması ele alındı Görüşmede, liderler Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın uzatılması konusunu detaylarıyla ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin barışı hakim kılmak için yoğun bir gayret ortaya koyduğunu ifade etti.