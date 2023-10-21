Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Zelensky ile görüştü

AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiğine devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Zelensky ile telefonda görüştü.
Telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar ve bölgedeki insani kriz ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüşmesinde, İsrail-Filistin ihtilafı ve bölgedeki çatışmalı süreçlerin barışçıl yöntemlerle çözümünün mümkün olduğunu ifade etti.
Ayrıntılar geliyor...Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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