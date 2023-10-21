Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Zelensky ile görüştü
AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiğine devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Zelensky ile telefonda görüştü.

Telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar ve bölgedeki insani kriz ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüşmesinde, İsrail-Filistin ihtilafı ve bölgedeki çatışmalı süreçlerin barışçıl yöntemlerle çözümünün mümkün olduğunu ifade etti.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)