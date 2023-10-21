Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Zelensky ile görüştü Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşını ve Gazze'deki İsrail ablukasını ele aldı.

AA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiğine devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Zelensky ile telefonda görüştü. Telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar ve bölgedeki insani kriz ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüşmesinde, İsrail-Filistin ihtilafı ve bölgedeki çatışmalı süreçlerin barışçıl yöntemlerle çözümünün mümkün olduğunu ifade etti. Ayrıntılar geliyor... Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)