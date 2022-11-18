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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Zelensky ile telefonda görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
    • 18.11.2022 - 19:19
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 19:29
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Zelensky ile telefonda görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun siyasi diplomasi trafiği devam ediyor.

    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky telefonda görüştü.

    Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı ve tahıl koridoruna ilişkin gelişmeler ele alındı.

    Tahıl koridoru

    Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, tahıl ihracına ilişkin İstanbul Anlaşması’nın uzatılmasına yönelik yapıcı tutumu için Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky’ye teşekkür etti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tahıl mutabakatı ve esir takasıyla olumlu tecrübeler edinildiğini, bu anlayışı ateşkes başta olmak üzere müzakere kulvarına da teşmil etmenin herkesin yararına olacağını belirtti.

    Taksim'deki terör saldırısı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’daki terör saldırısı için ilettiği taziye dolayısıyla da Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky’ye teşekkür etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Zelensky ile telefonda görüştü #1


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