Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'deki AK Parti grup toplantısının ardından gazetecilerle bir araya geldi.

Gündeme dair soruları yanıtlayan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile ne zaman görüşeceği sorusuna da cevap verdi.

"İNŞALLAH"

Trump'ın kendisi hakkında söylediği olumlu açıklamaları hatırlatan bir muhabir Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Yakında bir ABD ziyareti öngörülüyor mu?" sorusunu yöneltti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhabirin sorusunu, "İnşallah" ifadesiyle yanıtladı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZİYARETE OLUMLU YAKLAŞIYOR"

Dışişleri Hakan Fidan, Donald Trump'ın yeni döneminin ilk ziyaretini gerçekleştirerek, 25 Mart'ta Washington'da mevkidaşı Marco Rubio ile bir araya gelmişti.

Görüşmenin öncesinde gazetecilere açıklama yapan Fidan, ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Beyaz Saray'da gerçekleşmesi beklenen görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Bakan Fidan, görüşmenin gerçekleşmesi için çalışmaların sürdüğünü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyaretine olumlu yaklaştığını ifade etmişti.