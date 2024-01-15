Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yalova’da TCG Derya’nın teslim törenine katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Ocak tarihinde Yalova’nın Altınova ilçesinde, TCG Anadolu’dan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ikinci en büyük gemisi olacak TCG Derya’nın teslim törenine katılacak.

İHA

Türkiye, yerli ve milli imkanlarıyla başlattığı bir projenin daha sonuna geldi.

Yalova’nın Altınova ilçesindeki tersaneler bölgesinde inşa edilen ve testleri tamamlanan TCG Derya, düzenlenen törenle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla TSK'ya teslim edilecek

19 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilecek törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

TCG Derya ile yüzer birliklerin, helikopter yakıtı dahil olmak üzere akaryakıt ve su ikmallerinin denizde süratli şekilde yapılması sağlanacak.

400 tonluk mühimmat taşıma kapasitesine sahip

199,9 metre uzunluğuna ve 24,4 metre genişliğe sahip olan TCG Derya, 9 bin ton dizel, bin ton jet yakıtı, bin 200 ton su ve 400 ton mühimmat taşıma kapasitesine sahip.

Gemide ayrıca insanlı ve insansız su üstü ve su altı araçların, helikopterlerin ve insansız hava araçlarının belirli seviyede bakım ve onarımları da yapılacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)