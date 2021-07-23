Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Rize'de yaptığı açıklamada vatandaşlardan yamaçlara 5-10 katlı binalar yapmamalarını istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şiddetli yağışla birlikte selin vurduğu Artvin ve Rize'de incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti.

Erdoğan, Güneysu'da cuma namazı sonrası halka hitap etti.

Yaşanan felaketten zarar gören vatandaşların yaralarının sarılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rizeli hemşehrilerinden bir ricada bulundu.

"NE OLUR ŞU YAMAÇLARA 5 KAT 10 KAT BİNA YAPMAYIN"

Erdoğan, Rizelilerden yamaçlara yüksek katlı binalar yapılmamasını isteyerek, " "Ne olur şu yamaçlarda 5 kat 10 kat bina yapmayın." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yamaçlara 5-10 katlı binalar yapmayın

"ÇAMUR BALÇIĞA DÖNÜŞÜYOR VE KAYMAYLA KARŞI KARŞIYA KALIYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Ne olur şu yamaçlarda 5 kat 10 kat bina yapmayın. Görüyorsunuz bu çaylıklar azot gübresiyle birlikte toprağı eritiyor. Sonra bu çamur balçığa dönüşüyor. O balçığa dönüştükten sonra o binalarda her an kaymayla karşı karşıyaya kalıyor."