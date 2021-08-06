Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanan alanların imara açılacağı hakkındaki iddiaların yalan olduğunu söyledi ve Anayasa'nın 169. maddesini 2 kere okudu.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınları çıkmasının ardından devlet tüm imkanlarını seferber etti ve mücadele başladı.

Alevlerle mücadele edilirken bir yandan da yalanlara karşı mücadele başladı.

Bunlardan biri de yanan alanların imara açılacağı konusundaydı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada bu iddialara yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Anayasanın 169. maddesi uyarınca yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılamaz.

Yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılamaz. Yani bunu maalesef, siyasetçilerden bazılarının ifade ettiği gibi yani benim şahsımın buralarda 'inşaata açılacaktır, yapımına müsaade edilecektir' istikametinde onayımın olduğu veyahutta parlamentodan böyle bir şey.. Asla böyle bir şey yok. Bu yalandır. Zaten Kılıçdaroğlu'nun yalandan başka bir sıfatı yoktur.

Böyle bir zamanda muhalefet, iktidara nasıl yardımcı oluruz diye düşünmesi gerekirken bunu düşünmeyip tam aksine yangına nasıl körükle gideriz bu işi yapıyorlar. Bunların yaptığı iş yangına körükle gitmek. Bunların eline bir körük daha verseniz, ne yapıyorsun ya demez. Onu da alır, yangına gider.

Yeni ağaçlandırma doğal bitki örtüsü ile uyumlu olacak. 252 milyon fidanı inşalah yıl bitmeden dikeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yanan bölgeler tekrar ağaçlandırılacak VİDEO